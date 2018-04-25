БВШН завершает III Международный Форум SOCAR конференцией

25 апреля 2018 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжает работу III Международный Форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия», посвященный 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и организованный Бакинской высшей школой нефти (БВШН) совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd, сообщает вуз в среду.

В рамках четырехдневной программы форума проходит международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспийского региона и Центральной Азии: реализация проектов и технические решения».

Выступая на открытии конференции, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал ее участников и отметил роль Высшей школы в организации III Международного форума SOCAR и конференции на высоком уровне. В программе международной конференции – четыре сессии. Тема первой сессии – «Запуск новых и анализ результатов модернизации существующих нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Азербайджана». На ней были заслушаны доклады: «Карбамидный завод – состояние и перспективы проекта» директора завода Хаяла Джафарова, «Проект по реконструкции и модернизации завода «Этилен-полиэтилен» ПО «Azerikimya» и перспективы развития» заместителя исполнительного директора по инвестициям и развитию производственного объединения «Azerikimya» Орхана Джафарова и «Текущее состояние и планы развития завода “Метанол”» генерального директора ООО «SOCAR Метанол» Эльнура Мустафаева.

Следующие сессии конференции посвящены таким темам, как «Техническое состояние и продукция НПЗ и нефтехимических производств стран Каспийского региона», «Новейшие технологии в области нефте- и газопереработки» и «Внедрение новых IT технологий на НПЗ: повышение эффективности управления».

В работе международной конференции принимают участие свыше 250 специалистов и руководителей ведущих нефтяных, перерабатывающих и транспортных компаний, участвующих в реализации крупнейших международных нефтегазовых проектов. В заключительный день форума 26 апреля делегаты посетят нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева и Сумгайытский нефтехимический комплекс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
БВШН укрепляет сотрудничество с Полтавским национальным техническим университетом
Общество 19 апреля 13:40
БВШН и ATL Tech подписали соглашение
Общество 18 апреля 12:22
Совместная конференция БВШН и SOCAR Capital «Деятельность и успех на мировых рынках капитала»
Общество 13 апреля 18:12
Студенты БВШН будут работать в Тресте комплексных буровых работ
Общество 12 апреля 13:37
Бакинская высшая школа нефти и EY подписали соглашение о сотрудничестве
Общество 10 апреля 12:45
В БВШН вручены дипломы выпускникам Школы управления проектами (ФОТО)
Общество 6 апреля 13:24
BP и партнеры инвестировали более $2 млн в подготовку менеджеров в Азербайджане (ФОТО)
Общество 6 апреля 11:33
Семинар IADC в Бакинской высшей школе нефти
Общество 4 апреля 12:58
Студенты БВШН будут работать в SOCAR Turkey
Общество 3 апреля 10:37
В Бакинской высшей школе нефти вспоминают жертв геноцида 31 марта
Общество 30 марта 18:10
Сотрудничество БВШН с компанией GUNT успешно продолжается
Общество 29 марта 12:14
Праздник Новруз в Бакинской высшей школе нефти
Общество 19 марта 12:00
Директор программ ООН в Бакинской высшей школе нефти
Общество 14 марта 10:38
Первая сессия студентов БВШН, набравших при поступлении 700 баллов
Общество 13 марта 10:34
Бакинская высшая школа нефти SOCAR и компания BP начинают программу "Бизнес-образование для инженеров"
Общество 9 марта 12:49
SOCAR и BP запустили новый проект в БВШН
Энергетика 9 марта 10:39
Преподаватель БВШН награждена медалью «Терегги»
Общество 7 марта 14:37
В БВШН торжественно отметили Международный женский день (ФОТО)
Общество 5 марта 12:19