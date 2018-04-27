“Азеришыг” расширит перечень электронных услуг

БАКУ /Trend/ - “Азеришыг” расширит количество электронных услуг, сказал на пресс-конференции в пятницу заместитель председателя ведомства Рамиль Юсифов.

По словам зампредседателя, за прошедший период ведомство осуществило масштабные работы по внедрению своих услуг в портал “Электронного правительства”.

В настоящее время, добавил он, “Азеришыг” создает компоненты, необходимые для координирования информационных систем и резервов ведомства с порталом “Электронного правительства”.

Зампредседателя отметил, что в связи с этим в настоящее время происходит замена старого IT-оборудования на новое, более современное и мощное: в частности, закупается серверное оборудование, компьютеры и в целом обновляется вся материально-техническая база.

“Безусловно, все это позволит гражданам более оперативно получать информацию посредством портала “Электронное правительство”, свести к минимуму контакты госслужащих и граждан, а также упростить процедуры и обеспечить прозрачность в оказании услуг”, - сказал Юсифов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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