СМИ: ОПЕК+ будет принимать решение о судьбе соглашения в июне в течение двух дней

27 апреля 2018 17:25 (UTC+04:00)

Очередная встреча ОПЕК и стран не ОПЕК в июне будет проходить два дня, а не один, как планировалось ранее - 22 и 23 июня, сообщили ТАСС два источника.

Как сообщалось ранее, на июньской встрече министры стран участниц соглашения обсудят новый целевой ориентир для сделки и даже могут рассмотреть вопрос об ослаблении условий сокращения добычи нефти.

ОПЕК принял решение сократить добычу с начала 2017 года на заседании 30 ноября 2016 года. Через 10 дней, в декабре состоялось еще одно, внеочередное заседание, в котором приняли участие уже 11 стран не ОПЕК, в числе которых Россия, Мексика, Казахстан, Азербайджан, Оман и другие. На нем и была принята декларация о совместных действиях. Совокупно 24 страны договорились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

В 2017 году прошло еще две очередные встречи стран участниц - в мае и ноябре, на которых принимались решения о продлении сделки. Сейчас она действует до конца 2018 года.

Заседания проходили в один день в таком порядке: в первой половине дня решение принимали страны ОПЕК, после к ним присоединялись министры из стран не ОПЕК. В итоге к вечеру принималось совместное решение. Источники ТАСС не пояснили, почему было принято решение разнести встречу на два дня.

Нынешнее июньское заседание примечательно еще и тем, что оно состоится сразу после двухдневного семинара ОПЕК 20-21 июня. В котором также принимают участие все министры стран картеля, а также лидеры нефтяной отрасли - главы нефтяных компаний Европы, России, Ближнего Востока и США. В программе семинара заявлен и министр энергетики РФ Александр Новак.

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