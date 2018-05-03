В Китае появится крупнейший в мире комплекс по производству альтернативной энергии

3 мая 2018 14:42 (UTC+04:00)

Компания по развитию гидроэнергетики Huanghe Нydropower Development co.,LTD. при Государственной энергетической инвестиционной корпорации Китая планирует построить крупнейший в мире комбинированный комплекс, вырабатывающий электричество с помощью воды, солнца и ветра, сообщает People's Daily.

Как стало известно, по завершению строительства данный комплекс в течение года сможет выработать 4160 МВт гидроэлектроэнергии, 2000 МВт ветровой электроэнергии и 4000 МВт солнечной энергии.

Электроэнергия из вышеупомянутых трех источников выдается в электрическую сеть через концентрирующий терминал с пропускной мощностью в 750 кВт и таким образом осуществляется координированное управление над выработкой электроэнергии из воды, солнца и ветра.

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