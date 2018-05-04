Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти

БАКУ /Trend/ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в январе-апреле 2018 года экспортировал 20,015 миллиона тонн нефти, что на 12,96 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает в пятницу пресс-служба КТК.

В апреле 2018 года объем экспорта нефти составил 5,068 миллиона тонн против 4,705 миллиона тонн в соответствующем месяце 2017 года.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тысячи км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки КТК нефти на экспорт в 2017 году составил 55,107 миллиона тонн, что на 24,4 процента больше, чем в 2016 году.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация - 24 процента, АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - 19 процентов, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15 процентов, LUKARCO B.V. - 12,5 процента, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 процента, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 процента, и «КТК Компани» - 7 процентов, BG Overseas Holding Limited - 2 процента, «Эни Интернэшнл Н.А Н.В. С.ар.л.» - 2 процента, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 процента и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 процента.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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