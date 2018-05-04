Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти

4 мая 2018 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в январе-апреле 2018 года экспортировал 20,015 миллиона тонн нефти, что на 12,96 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает в пятницу пресс-служба КТК.

В апреле 2018 года объем экспорта нефти составил 5,068 миллиона тонн против 4,705 миллиона тонн в соответствующем месяце 2017 года.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тысячи км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки КТК нефти на экспорт в 2017 году составил 55,107 миллиона тонн, что на 24,4 процента больше, чем в 2016 году.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация - 24 процента, АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - 19 процентов, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15 процентов, LUKARCO B.V. - 12,5 процента, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 процента, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 процента, и «КТК Компани» - 7 процентов, BG Overseas Holding Limited - 2 процента, «Эни Интернэшнл Н.А Н.В. С.ар.л.» - 2 процента, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 процента и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 процента.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Оглашен список самых активных компаний на Казахстанской фондовой бирже за апрель
Бизнес 12:26
Индикатор KazPrime остается стабильным
Бизнес 11:49
Оглашены сроки встречи глав Казахстана и Китая
Казахстан 09:35
На международной конференции в Душанбе обсудят борьбу с терроризмом
Узбекистан 3 мая 18:12
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 3 мая 17:59
Инвесторы из Испании могут запустить новые проекты в регионах Казахстана
Бизнес 3 мая 17:47
SOCAR сократила экспорт нефти из Новороссийска
Энергетика 3 мая 17:12
Оглашен объем поступлений в Фонд социального медстрахования Казахстана
Бизнес 3 мая 16:51
АО «Эйр Астана» объявляет тендер на поставку бензина
Тендеры 3 мая 16:17
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 3 мая 15:56
КТЖ продала акции АО «Транстелеком»
Бизнес 3 мая 14:47
Казахстан увеличит количество торговых представительств за рубежом
Бизнес 3 мая 12:21
Цены на промышленную продукцию в Казахстане изменились разнонаправленно
Бизнес 3 мая 11:26
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 3 мая 10:15
Казахстан и Беларусь проводят совместное учение ракетных войск и артиллерии
Казахстан 3 мая 08:01
Декларацию Красного Креста и Красного Полумесяца подпишут в Алматы
Казахстан 2 мая 17:46
ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли
Экономика 2 мая 15:55
Казахстанская делегация посетит промышленные предприятия Узбекистана
Бизнес 2 мая 15:52