Страны-члены ВБ изучат опыт SOCAR в сфере сокращения сжигаемого попутного нефтяного газа

БАКУ /Trend/ - В Баку седьмого-восьмого мая состоится заседание Глобального партнерства по сокращению объемов сжигаемого попутного нефтяного газа (GGFR), инициированного Всемирным банком (ВБ).

Об этом сообщили Trend в местном представительстве Всемирного банка.

Как отметили в представительстве, в этом году исполняется десять лет со дня присоединения к этой инициативе азербайджанской госкомпании SOCAR. В связи с этим было принято решение провести мероприятие в Азербайджане.

Участники бакинской встречи обсудят устранение барьеров, препятствующих сокращению сжигания газа путем применения международного опыта, а также реализации специальных страновых программ, будет изучен опыт SOCAR в этой сфере и другие вопросы.

GGFR оказывает содействие правительствам и нефтяным компаниям в их стремлении сократить сжигание и рассеивание газа на месторождениях по всему миру, включая страны Европы и Центральной Азии (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан, и Узбекистан). Как ранее сообщал Всемирный банк, эти страны имеют примерно одинаковые условия и испытывают схожие проблемы в вопросах сокращения сжигания попутного газа, определении и реализации проектов по его утилизации.

Отметим, что в 2017 году SOCAR сократила выбросы газа в рамках своих проектов до 5,891 миллиона тонн. С 2010 года вредные выбросы удалось сократить на 45 процентов.

Согласно данным министерства экологии и природных ресурсов республики, выбросы Азербайджана составляют в целом 51 миллион тонн в год, что примерно на 30 процентов ниже по сравнению с 1990 годом. Азербайджан надеется сократить этот показатель еще на 35 процентов к 2030 году в качестве вклада в глобальные усилия в области изменения климата.

По оценкам специалистов, ежегодно 140 миллиардов кубических метров попутного газа сжигаются на нефтяных месторождениях по всему миру, в результате чего в атмосферу попадает более 300 миллионов тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам выхлопных газов от около 77 миллионов автомобилей.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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