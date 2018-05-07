BP огласила сроки начала бурения первой скважины на мелководье Абшерона

7 мая 2018 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания BP рассчитывает приступить к бурению первой скважины на потенциально перспективных структурах, расположенных на мелководье Абшерона (SWAP), в начале 2019 года, сказал журналистам в понедельник вице-президент по внешним связям компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

По его словам, компания продолжает подготовительную работу к началу бурения на контрактных площадях.

"Были выбраны локации для бурения трех скважин. Они будут расположены в разных зонах на контрактной площади. Эта структура обладает хорошими перспективными запасами. К бурению, скорее всего, приступим в начале 2019 года", - сказал Асланбейли.

Контракт на проведение геологоразведочных работ и разработку потенциальных структур на мелководье Абшеронского полуострова был подписан в декабре 2014 года между азербайджанской госкомпанией SOCAR и BP и ратифицирован в апреле 2015 года.

Территория, которую охватывает соглашение, простирается вдоль южной части Абшерона и занимает площадь порядка 1,9 тысячи квадратных километров. На данной территории глубина моря составляет до 25 метров, а глубина залегания потенциально продуктивной толщи - 3000-5000 метров.

BP принадлежит 50 процентов доли в соглашении, другая половина – доля SOCAR. Техническим оператором проекта выступает BP.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
SDL Nobel и BP подписывают новый контракт в Азербайджане
Энергетика 30 апреля 15:00
Азербайджанский специалист назначена на должность в лондонском офисе BP
Энергетика 14 апреля 12:32
BP и партнеры инвестировали более $2 млн в подготовку менеджеров в Азербайджане (ФОТО)
Общество 6 апреля 11:33
SOCAR и BP запустили новый проект в БВШН
Энергетика 9 марта 10:39
Капзатраты на нефтепровод БТД серьезно сократились
Энергетика 16 февраля 14:02
Азербайджан огласил объемы добычи нефти Azeri Light в 2017 году
Энергетика 16 февраля 12:08
Global Energy Solutions начинает свой очередной проект для BP Azerbaijan
Энергетика 23 января 17:03
Студентка Бакинской высшей школы нефти стала победительницей конкурса BP (ФОТО)
Общество 25 декабря 2017 12:41
BP и Академия наук Азербайджана проведут археологические раскопки
Энергетика 22 декабря 2017 13:56
BP поможет реализовать в Азербайджане проект по обеспечению занятости инвалидов
Общество 11 декабря 2017 10:52
Мастер-класс вице-президента BP в Бакинской Высшей Школе Нефти
Общество 6 декабря 2017 10:01
Добыча нефти в Азербайджане до конца 2017 года останется на стабильном уровне - BP
Энергетика 24 ноября 2017 12:29
BP надеется на скорое принятие в Азербайджане стратегии развития альтернативной энергетики
Энергетика 15 ноября 2017 15:04
Региональный президент BP в Бакинской Высшей Школе Нефти
Общество 15 ноября 2017 14:07
Капзатраты на нефтепровод БТД снизились в 2,6 раза
Энергетика 17 августа 2017 17:12
Азербайджан добыл более 14 млн. тонн Azeri Light
Энергетика 17 августа 2017 15:49
Работа платформы "Шах Дениз" остановлена для проведения профилактики
Энергетика 15 августа 2017 15:24
BP воспользуется профилактикой на "Шах Дениз" для подключения мощностей второй фазы к системе
Энергетика 9 июня 2017 17:13