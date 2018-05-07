Новак: Россия в мае может выполнить обязательства по сокращению добычи нефти на 100%

Минэнерго РФ рассчитывает в мае исполнить обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 100%, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак, передает ТАСС.

"Мы привержены, мы настроены. 100% - это наша цель, будем выдерживать", - сказал он.

По словам министра, российские компании исполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти в полном объеме.

Россия два месяца подряд - в апреле и марте - недовыполнила квоту в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. В апреле она была выполнена на 95,2%, в марте - 93,4%.

Россия согласилась сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года и плавно выходила на этот уровень с начала 2017 года, достигнув ее в мае прошлого года. С тех пор РФ выполняла условия сделки стабильно, а в некоторые месяцы даже сокращала больше необходимого объема.

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