Более 94% импортируемой Украиной нефти приходится на Азербайджан

7 мая 2018 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2018 года Азербайджан экспортировал в Украину нефти на 146 миллионов долларов США, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Как отмечается, на Азербайджан пришлось 94,3 процента поставок нефти в Украину.

Далее следуют Алжир (4,6 процента) – 7,2 миллиона долларов, Иран (1,2 процента) - 1,84 миллиона долларов и другие страны (0,8 процента) – 1,32 миллиона долларов.

Всего за четыре месяца 2018 года Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 156,3 миллиона долларов, что на 68,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 10 марта 2017 года "Укртранснафта", оператор нефтетранспортной системы Украины, возобновила работу участка нефтепровода из Одессы в Кременчуг и начала транспортировку азербайджанской нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ. Подписанное в конце 2016 года соглашение подразумевало транспортировку в 2017 году не менее 1,3 миллиона тонн нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ.

Кременчугский НПЗ перерабатывает Azeri Light с декабря 2016 года, однако раньше нефть поставлялась на завод железнодорожным транспортом.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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