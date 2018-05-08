Импорт российской нефти стал главной причиной роста внешней торговли китайской провинции

Импорт российской нефти стал главной причиной роста внешней торговли провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) в первом квартале 2018 года, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Харбинскую таможню.

С первого января 2018 года начались поставки энергоносителей из России в Китай по второй линии нефтепровода Мохэ - Дацин. Ежегодно по нему планируется поставлять 30 миллионов тонн нефти - вдвое больше, чем прежде.

Благодаря этому, в первые три месяца этого года общий объем внешней торговли провинции Хэйлунцзян с Россией достиг 27,14 миллиарда юаней (около 4,27 миллиарда долларов), увеличившись на 47,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 70,6 процента от общего объема внешней торговли провинции в первом квартале.

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