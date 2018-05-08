Румыния намерена построить в Азербайджане подземные газохранилища - посол

БАКУ /Trend/ - Румыния намерена построить в Азербайджане подземные газохранилища в рамках проекта "Южный газовый коридор". Об этом сказал посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку во время встречи во вторник с министром экономики Азербайджана, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Шахином Мустафаевым.

Как отметил на встрече министр, товарооборот между Азербайджаном и Румынией в 2017 году увеличился на 70 процентов, а в первом квартале 2018 года - в три раза. Мустафаев среди приоритетов сотрудничества между странами назвал сферы промышленности, транспорта, сельского хозяйства, в том числе "Электронного сельского хозяйства". Министр коснулся транспортно-транзитного потенциала Азербайджана и возможностей Румынии в данной сфере.

Посол отметил, что Румыния заинтересована в перевозках по транспортному коридору Восток-Запад. Было также подчеркнуто, что у Румынии есть большой опыт в области малого и среднего предпринимательства, продовольственной безопасности, и она может поделиться этим опытом с Азербайджаном и сотрудничать в этих областях.

Посол сказал, что Администрация морских портов Румынии примет участие на международной конференции «Порты будущего: создавая хабы, ускоряя взаимосвязанность», которая состоится 9 мая в Баку, и поблагодарил за приглашение на мероприятие.

На встрече обсуждались расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, очередное заседание межправкомиссии, проведение бизнес-форума и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении пятого заседания межправительственной комиссии и очередного азербайджано-румынского бизнес-форума в Бухаресте 2-3 июля.

(Автор: Мугяддяс Мустафаев)

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