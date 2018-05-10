При Ассоциации страховщиков Азербайджана создается новый комитет

10 мая 2018 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) принял решение о создании при АСА Комитета посредников, говорится в распространенном в четверг сообщении Ассоциации.

Согласно сообщению, данное решение было принято в рамках очередного заседания Наблюдательного совета ввиду того, что ряд страховых посредников уже стали членами АСА, и появилась необходимость в структуре, которая будет заниматься вопросами страховых посредников.

На заседании также были рассмотрены прошения о получении членства в АСА со стороны ООО "Efendi Legal and IP Consultancy" и ЗАО "Страховое агентство Progress", осуществляющих посредническую деятельность. После обсуждения ООО "Efendi Legal and IP Consultancy" было принято в члены АСА.

В рамках заседания были обсуждены и вопросы уплаты членских взносов. Было отмечено, что ряд страховых компаний имеют задолженности по членским взносам, что может нанести ущерб их имиджу. Компаниям было рекомендовано в скором времени выплатить свои задолженности.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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