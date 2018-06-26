Азербайджанская нефть 25 июня подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 25 июня составила 75,40 доллара за баррель, что на 0,17 доллара меньше показателя пятницы прошлой недели, сообщил Trend в понедельник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 25 июня составила 74,77 доллара за баррель, что на 0,17 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 71,65 доллара за баррель, что на 0,32 доллара меньше показателя предыдущего дня.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 июня составила 72,93 доллара за баррель, что на 0,31 доллара меньше показателя пятницы прошлой недели.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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