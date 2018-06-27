Европе нужен газ "Северного потока-2", заявил глава Total

27 июня 2018 00:01 (UTC+04:00)

Европе нужен газ российского трубопровода "Северный поток-2", заявил во вторник в Вашингтоне гендиректор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне, пишет РИА Новости.

"Идет много дебатов относительно поставок газа в Европу. Один из известных проектов - "Северный поток-2". Я рискую, говоря об этом здесь в Вашингтоне, но реальность такова, что нам нужен сжиженный природный газ из США и регазификационные терминалы, но нам нужен и газ, который придет по трубам с другой стороны, поскольку будет иметь место дефицит газа", - сказал Пуянне, выступая на газовом форуме в американской столице.

США добиваются от европейских стран отмены строительства "Северного потока-2", мотивируя это необходимостью "диверсификации энергопоставок". Также США активно лоббируют собственный СПГ на европейском рынке.

Президент РФ Владимир Путин в конце мая не исключил, что Total в числе других европейских компаний может быть предложено присоединиться к проекту "Северный поток-2".

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