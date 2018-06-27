Новак отреагировал на призыв США не покупать иранскую нефть

27 июня 2018 09:25 (UTC+04:00)

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что Москва оценит с правовой точки зрения призыв США не покупать нефть у Ирана, передает РИА Новости.

"У нас действует меморандум (с Ираном), который подписан в 2014 году. Мы оценим ситуацию с правовой точки зрения, будем смотреть, анализировать, исходя в первую очередь из правовых обоснований", — сказал Новак.

США постараются убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США. Кроме того, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай, добавил он.

Ранее США вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций. Он в полной мере вступят в силу 4 ноября.

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