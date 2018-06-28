Казахстан намерен внести изменения в соглашения с Россией по экспорту бензина

БАКУ /Trend/ - Казахстан ведет переговоры с Россией для внесения изменений в двусторонние соглашения для начала экспорта бензина. Об этом сообщил в четверг министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передают казахские СМИ.

"Дело в том, что у нас по соглашению с РФ экспорт бензина запрещен. Мы сейчас работаем, потому что мы раньше завозили их продукт и понятно они не хотели, чтобы мы реэкспортировали. Поэтому мы сейчас работаем над редакцией, над внесением изменений в наши соглашения, которые ратифицированы. Поэтому, я думаю, что начало экспорта будет возвожно не раньше октября. Это я имею в виду вне Таможенного союза, а в Таможенном союзе, с Кыргызстаном, если подпишем, можно и пораньше", - сказал Бозумбаев журналистам.

По его словам, Казахстан в основном нацелен на экспорт бензина в страны Средней Азии.

Отметим, что ранее заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов сообщил, что Казахстан рассчитывает с осени приступить к поставкам бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн, а в 2019 году объем экспорта бензина может составить 1-1,2 миллиона тонн.

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