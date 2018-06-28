Казахстан рассматривает вопрос дерегулирования цен на сжиженный газ

28 июня 2018 19:46 (UTC+04:00)

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