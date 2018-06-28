Стоимость азербайджанской нефти 27 июня увеличилась на 3,5%

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 27 июня составила 78,95 доллара за баррель, что на 2,7 доллара больше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 27 июня составила 78,32 доллара за баррель, что на 2,71 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 74,96 доллара за баррель, что на 2,71 доллара больше показателя предыдущего дня.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 июня составила 76,27 доллара за баррель, что на 2,59 доллара меньше показателя вторника.

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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