Азербайджанская нефть 28 июня незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 28 июня составила 78,61 доллара за баррель, что на 0,34 доллара меньше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 28 июня составила 77,98 доллара за баррель, что на 0,34 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 74,67 доллара за баррель, что на 0,29 доллара меньше показателя предыдущего дня.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 июня составила 75,74 доллара за баррель, что на 0,53 доллара меньше показателя среды.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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