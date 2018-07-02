Ровнаг Абдуллаев: Первые коммерческие поставки газа в Турцию - важное историческое событие в реализации «Южного газового коридора»

БАКУ/Trend/ - Коммерческие поставки газа в Турцию посредством Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которые начались с 30 июня, являются важным историческим событием в реализации проекта «Южный газовый коридор», сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в распространенном в понедельник сообщении компании BP.

"Несмотря на сложность этого мегапроекта, мы добились координации и сдачи в эксплуатацию сегментов "Южного газового коридора" в Азербайджане, Грузии и Турции. Эти работы были осуществлены в соответствии с графиком и по более низким затратам, чем предусматривалось. Платформы и структуры для "Шах Дениз-2" были построены аффилированными компаниями и все строительные работы были осуществлены в стране, что является для Азербайджана и всего региона большим достижением", - сказал Абдуллаев.

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