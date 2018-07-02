Запуск «Шах-Дениз-2» важная веха для всего Каспийского региона - Wood Mackenzie

БАКУ /Trend/ - Запуск второго этапа разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» является важной вехой не только для Азербайджана и возглавляемого BP консорциума, но и для всего Каспийского региона.

Об этом сказал в понедельник Trend главный аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie по каспийскому региону Эшли Шерман.

Эксперт отметил, что это комплексный мегапроект, который реализуется по графику и в рамках бюджета.

Запуск «Шах-Дениз-2» является краеугольным камнем цепи поставок от Каспийского моря до Италии через Турцию в рамках Южного газового коридора, сказал он.

«Более того, впереди дальнейшие этапы реализации «Южного газового коридора»: завершение строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) в 2019 году и начало поставок 10 миллиардов кубических метров газа с месторождения «Шах-Дениз» в год в Европу в 2020 году», - сказал аналитик Wood Mackenzie.

Шерман добавил, что это событие является продолжением все более позитивного периода для нефтегазового сектора Азербайджана - от продления контракта по разработке блока «Азери-Чираг-Гюнешли» в 2017 году до заключения контрактов с BP и Equinor по новым оффшорным проектам в 2018 году.

Отметим, что 30 июня начались первые коммерческие поставки газа в Турцию в рамках проекта «Южный газовый коридор».

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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