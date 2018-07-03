«Азеришыг»: Электроснабжение Баку восстановлено полностью, 80% регионов также обеспечены электроэнергией

БАКУ /Trend/ - Большая часть Азербайджана и Баку уже обеспечены электроэнергией. Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По словам главы пресс-службы, электроснабжение Баку восстановлено на 100 процентов, 80 процентов регионов также обеспечены электроэнергией. «Бакинский метрополитен, больницы, воинские части, система водоснабжения и канализации и другие объекты государственного значения подсоединены к электросети. По мере того, как от производителя ОАО «Азерэнержи» поступает электроэнергия, распределительные сети ОАО «Азеришыг» обеспечат абонентов электроэнергией. Предпринимаются все необходимые шаги по обеспечению потребителей качественной, бесперебойной и устойчивой подачей электроэнергии, и в самое ближайшее время проблема будет окончательно решена», - отметил Мустафаев.

Напомним, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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