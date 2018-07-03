Россия и Саудовская Аравия предложили изменить методику мониторинга сделки ОПЕК+

3 июля 2018 12:42 (UTC+04:00)

Россия и Саудовская Аравия договорились поручить техническому комитету разработать процедуру изменения методики мониторинга сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает Минэнерго по итогам телефонного разговора министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

"Затронули вопрос об изменении методики мониторинга в свете задачи по снижению уровня исполнения соглашения до 100% в соответствии с заявлением стран ОПЕК и не-ОПЕК. Министры договорились поручить совместному техническому комитету разработать соответствующую процедуру и внести ее на рассмотрение комитета по мониторингу", - сообщило министерство.

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