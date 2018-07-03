У Туркменистана появился шанс подключиться к "Южному газовому коридору"

3 июля 2018 15:16 (UTC+04:00)

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