В связи с аварией на ТЭС в Мингячевире был нарушен режим работы на сухопутных месторождениях SOCAR

БАКУ /Trend/ - В связи с аварией в энергетической системе Азербайджана был нарушен режим работы на месторождениях SOCAR на суше, говорится в сообщении SOCAR, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, в результате отключения электроэнергии на компрессорных станциях Управления по экспорту газа, нефтеперерабатывающем заводе, предприятиях ПО «Азерикимья», газоперерабатывающем заводе деятельность предприятий была остановлена в аварийном режиме.

После восстановления электроснабжения ближе к утру постепенно было запущено все оборудование газохранилищ, компрессорных станций Управления по экспорту газа, нефтеперерабатывающего завода и ПО «Азерикимья». В настоящее время деятельность предприятий SOCAR продолжается в нормальном рабочем режиме.

Напомним, что в ночь со второго на третье июля из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева создана Госкомиссия в связи с аварией, произошедшей на одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция».

Госкомиссии поручено расследовать причины произошедшего и проинформировать об этом Президента Азербайджана, определить и осуществить безотлагательные меры для устранения последствий аварии, систематически информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре поручено вместе с МВД и МЧС провести безотлагательные следственные меры для расследования причин произошедшего и установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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