Цены на нефть выросли на новостях из Ливии

Мировые цены на нефть поднимаются во вторник днем, инвесторы отыгрывают новости о том, что ливийская нефтяная компания NOC объявила форс-мажор в погрузке нефти в двух портах, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Cтоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,01%, до 78,08 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,16%, до 74,8 доллара за баррель.

Трейдеры обеспокоены по поводу возможных перебоев в поставках нефти после новостей из Ливии. В понедельник Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC) объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. При этом NOC предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

"Если ливийская нефть не вернется на рынок быстро, то это будет важным тестом для резервных мощностей ОПЕК, особенно если учесть, что ожидается значительное снижение добычи в Венесуэле и Иране в следующие пару месяцев", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed).

Инвесторы также оценивают заявление Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) о готовности увеличить добычу нефти в соответствии с рекомендациями ОПЕК+. Согласно заявлению, которое привело агентство Блумберг, у ADNOC есть возможность увеличить добычу нефти на несколько сотен тысяч баррелей в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

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