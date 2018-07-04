У Черногории и Азербайджана большой потенциал для расширения сотрудничества - министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Черногория и Азербайджан обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества в разных сферах, сказала в интервью Trend министр экономики Черногории Драгица Секулич.

"Сотрудничество между Черногорией и Азербайджаном в сфере туризма является известным фактом благодаря крупным инвестициям Azmont Investments в проект Portonovi. В дополнение к туризму и энергетике, безусловно, существуют возможности для расширения сотрудничества и в других областях, таких как торговля, горнодобывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, наука и образование и телекоммуникации", - сказала Секулич.

Министр считает, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Черногорией может быть еще больше расширено посредством реализации Соглашения об экономическом сотрудничестве и Соглашения о защите и взаимном поощрении инвестиций.

"По итогам регулярно проводимых встреч между представителями Азербайджана и Черногории было согласовано, что обе страны будут поощрять инвестиционные возможности и развивать бизнес-среду посредством регулярных контактов между соответствующими учреждениями", - сказала Секулич.

Министр отметила, что, несмотря на большие объёмы инвестиций из Азербайджана в Черногорию, товарооборот между двумя странами находится не на высоком уровне.

"На это, безусловно, влияет географическое расположение двух стран, расстояние между которыми может быть преодолено посредством улучшения связности и инфраструктуры. В этой связи имеются возможности для разработки проектов, представляющих взаимный интерес. Параллельно с этим нам необходимо совместно работать над установлением более тесных связей между компаниями обеих стран", - сказала министр.

Отметим, что Portonovi считается одним из крупнейших проектов, реализуемых на территории Черногории. Общая площадь проекта охватывает 26 гектаров, на которых будут находиться отели, рестораны, элитные виллы, дома, резиденции, спа-центры, бутики, яхт-клуб и другие объекты.

Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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