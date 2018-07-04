Энергоснабжение в Азербайджане полностью восстановлено - «Азерэнержи»

4 июля 2018 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерэнержи» предприняло все необходимые оперативные меры для полного восстановления подачи электроэнергии на территории всего Азербайджана, сказал Trend в среду глава отдела по связям с общественностью ОАО Яхья Бабанлы.

По словам Бабанлы, энергоснабжение в Азербайджане было полностью восстановлено за счет внутреннего производства в ночь с третьего на четвертое июля, примерно в 03:30 часов.

«В настоящее время энергоснабжение в стране стабильное. Последние события показали, что у «Азерэнержи» имеется достаточно специализированных кадров и есть необходимые технические возможности для оперативного устранения проблем», - сказал Бабанлы. (Автор: Гусейн Велиев)

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