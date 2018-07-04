Узбекистан и РФ завершают работу над межправсоглашением по строительству АЭС

БАКУ /Trend/ - Ташкент и Москва завершают работу по межправительственному соглашению о строительстве двух энергоблоков АЭС в Узбекистане. Об этом, как передают узбекистанские СМИ, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

«Межправительственные соглашения о создании двух крупных энергоблоков в Узбекистане находятся в завершающей стадии. Это большая работа, и правительство нас в этом поддерживает», – сказал Лихачев.

Ранее сообщалось, правительство Узбекистана, российская корпорация «Росатом» и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работают над соглашением по проектированию, строительству и эксплуатации атомной электростанции.

В середине апреля в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса президент Узбекистана заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с Россией до конца 2018 года.

Российская сторона предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую «Росатом» возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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