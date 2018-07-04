ЕБРР одобрил крупный кредит для азербайджанского газового проекта

4 июля 2018 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в среду одобрил кредит в размере 500 миллионов евро на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, говорится в сообщении, распространенном ЕБРР.

TAP, являясь стратегически значимым проектом для ЕС, уже привлек 1,5 миллиарда евро от Европейского инвестиционного банка (EIB), который одобрил выделение кредита в начале февраля 2018 года.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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