Кыргызстан намерен покрыть дефицит нефтепродуктов за счет Казахстана и России

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан может столкнуться с нехваткой нефтепродуктов в ближайшие месяцы, следует из сообщения Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования страны.

Как отмечается в сообщении Госкомитета, на начало июля объем нефтепродуктов, которые должны быть беспошлинно поставлены в Кыргызстан в рамках действующего индикативного баланса, составляют: 176 тысяч тонн бензина и 64,5 тысячи тонн дизельного топлива.

Согласно расчетам, вышеуказанного остатка бензина хватит на десять месяцев, то есть до октября, а дизельного топлива до августа.

При этом, согласно сообщению, поставки сырой нефти с начала 2018 года не осуществлялись.

«В целях недопущения дефицита светлых нефтепродуктов в стране, Госкомитетом проводятся соответствующие переговоры с министерством энергетики России по внесению изменений и корректировок в индикативный баланс на 2018 год в следующих объемах: нефть - 150 тысяч тонн; бензин - 470 тысяч тонн; дизельное топливо - 515 тысяч тонн и топливо для реактивных двигателей - 135 тысяч тонн», - говорится в информации Госкомитета.

Госкомитетом также проводится активная работа и проработка вопросов поставки нефтепродуктов из Казахстана.

«В связи с чем, во время предстоящей встречи с казахстанской делегацией по обсуждению проекта соглашения между Казахстаном и Кыргызстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан, предлагается обсудить вопрос о беспошлинных поставках в Кыргызстан в следующих объемах: сырая нефть - порядка 200 тыс. тонн; бензин – предположительно 400-500 тыс. тонн; дизельное топливо – порядка 200 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.