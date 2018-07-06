Минэнерго Черногории о сотрудничестве с SOCAR в рамках газового проекта IAP (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Черногория находится в постоянном контакте с официальными лицами Азербайджана и представителями государственной нефтяной компании SOCAR в рамках реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Черногорию, сказала в интервью Trend министр экономики Черногории Драгица Секулич.

"Мы находимся в постоянном контакте с официальными лицами вашей страны и представителями SOCAR, чья консультативная поддержка, связанная с реализацией этого проекта, очень важна, учитывая богатый опыт компании в проектах газификации", - сказала министр.

Она отметила, что одной из форм поддержки со стороны SOCAR Черногории и проекта IAP является создание Группы управления проектом с целью формирования сети региональных стран, через которые будет проходить IAP, и для обеспечения более скоординированного и продуктивного сотрудничества, чтобы реализовать этот проект ускоренными темпами.

"Точная роль SOCAR в проекте IAP пока формально не определена. На сегодняшний день представители SOCAR являются членами Группы управления проектом, формирование которой они инициировали. Планируется, что после создания компании по реализации проекта SOCAR станет наблюдателем в этой компании и только позднее формально присоединится к ней", - сказала министр Черногории.

Кроме того, Секулич отметила, что, благодаря многим официальным контактам, которые были установлены, и многочисленным двусторонним соглашениям, а также благодаря регулярным встречам на высшем уровне, Черногории и Азербайджану удалось достичь значительного взаимопонимания и сотрудничества.

"Поддержка, которую Азербайджан оказывает Черногории в области энергетики, особенно важна, учитывая наше намерение обеспечить газификацию Черногории и создать необходимую инфраструктуру для этого источника энергии. Известно, что Черногория находится на маршруте IAP и что во многих случаях этот проект был причиной наших визитов в Азербайджан", - сказала она.

Министр отметила, что последний такой визит состоялся в феврале в ходе четвертого заседания министров в рамках встречи Консультативного совета "Южного газового коридора", когда было отмечено, что IAP является наиболее жизнеспособным вариантом газификации Черногории.

Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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