Узбекистан изучил опыт Беларуси в строительстве и управлении АЭС

БАКУ /Trend/ - Узбекская делегация провела переговоры в Беларуси, в ходе которых изучила опыт реализации белорусской ядерной энергетической программы, сообщает министерство энергетики Беларуси.

В рамках визита делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Алишером Султановым посетила строительную площадку Белорусской АЭС.

Узбекская делегация, в частности, посетила информационный центр атомной электростанции, ознакомилась с социальной инфраструктурой города Островец, деятельностью учебно-тренировочного центра и ходом сооружения Белорусской атомной электростанции.

Отметим, что строительство Белорусской АЭС ведет российская компания «Росатом», занимающаяся также возведением АЭС в Аккую (Турция) и в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что Ташкент и Москва завершают работу по межправительственному соглашению о строительстве двух энергоблоков АЭС в Узбекистане.

В середине апреля в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса президент Узбекистана заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с Россией до конца 2018 года.

Российская сторона предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую «Росатом» возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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