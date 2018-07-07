Азербайджанская нефть 6 июля подешевела

7 июля 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста шестого июля составила 78,3 доллара за баррель, что на 1,21 доллара меньше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light шестого июля составила 77,63 доллара за баррель, что на 1,25 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 73,99 доллара за баррель, что на 1,54 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого июля составила 75,69 доллара за баррель, что на 1,32 доллара меньше показателя четверга.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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