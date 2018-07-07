Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 2-7 июля

7 июля 2018 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (2-7 июля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), добываемую на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 79,02 доллара за баррель, что на 1,07 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 79,62 доллара за баррель, минимальная – 78,3 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 75 долларов за баррель, что на 0,97 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период со второго по седьмое июля составила 75,62 доллара за баррель, минимальная – 73,99 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 76,47 доллара за баррель, что на 1,16 доллара больше предыдущего показателя. Максимальная цена на Brent составила 77,07 доллара за баррель, минимальная - 75,69 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 18-22 июня
Энергетика 25 июня 14:22
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 11-15 июня
Энергетика 16 июня 16:32
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 28 мая - 1 июня
Энергетика 2 июня 13:01
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 21-25 мая
Энергетика 26 мая 13:07
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 14-18 мая
Энергетика 19 мая 12:19
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 7-11 мая
Энергетика 12 мая 15:34
Лента новостей
В Азербайджане успешно завершился экологический летний лагерь «Возвратим зубров в нашу природу!» (ФОТО)
Общество 15:21
В Китае самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы
Китай 14:32
Азербайджанская нефть 6 июля подешевела
Энергетика 14:32
МИД Казахстана: Астана и Москва не имеют неразрешимых вопросов
Казахстан 14:31
С неба упало три банана – необычный азербайджанский театр в Грузии (ФОТО)
Культура 14:25
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 14:16
Эмир Катара может встретиться с Путиным в ходе визита в Россию
Арабские страны 14:16
МИД Казахстана назвал неприемлемым разрыв связей с Россией
Казахстан 14:15
Конструкторское бюро "Ильюшина" может купить у Узбекистана старые самолёты
Бизнес 14:12