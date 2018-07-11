Стоимость Azeri Light 10 июля вновь превысила $80 за баррель

11 июля 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 10 июля составила 80,36 доллара за баррель, что на 0,92 доллара больше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 10 июля составила 79,64 доллара за баррель, что на 0,9 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 75,82 доллара за баррель, что на 0,76 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 июля составила 77,67 доллара за баррель, что на 0,84 доллара больше показателя понедельника.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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