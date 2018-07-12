«Азерэнержи» о причинах временной приостановке подачи электроэнергии

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерэнержи" объяснило причину приостановки подачи электроэнергии на части территории страны.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в четверг, сегодня в 15:30 начались пожары на территории села Биджо в Агсуинском районе, расположенном в 151 километре от Мингячевира, и на территории, находящейся в 20 километрах от села Ханабад Евлахского района, где расположены воздушные линии электропередачи.

Согласно информации, полученной из Центрального диспетчерского управления ОАО «Азерэнержи», Габалинская высоковольтная линия электропередачи мощностью 220 кВ, Агсуинская мощностью 220 кВ и первая Абшеронская мощностью 330 кВ, соединяющие Азербайджанскую ТЭС и Мингячевирскую ГЭС с Абшеронской подстанцией, загорелись, в связи с чем диспетчеры отключили воздушные линии, чтобы предотвратить серьезную аварию.

На второй Абшеронской воздушной линии электропередачи мощностью 500 кВ в результате воздействия огня произошло короткое замыкание.

"С целью устранения замыкания линия отсоединяется и не может быть подсоединена, пока остается риск пожара. Таким образом, в результате пожара основные линии электропередачи не могут быть активированы, что является серьезной угрозой для стабильности системы”, - говорится в сообщении.

ОАО «Азерэнержи» принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности системы электроснабжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.