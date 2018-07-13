Госдеп США решительно поддерживает "Южный газовый коридор"

БАКУ /Trend/ - Государственный департамент США решительно поддерживает проект "Южный газовый коридор", который сможет составить серьезную конкуренцию российскому газу в части поставок в Европу, заявил РИА Новости представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в целях повышения энергетической безопасности путем содействия в диверсификации поставок топлива по его видам, маршрутам и странам поставщикам. Например, Соединенные Штаты решительно поддерживают проект "Южный газовый коридор" (туда входят Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы – ред.), который будет диверсифицировать импорт газа в Европе через крупные поставки газа в регион через Каспий уже в 2019-2020 годах", — сказал он.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южнокавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

Проект строительства газопровода "Северный поток-2" и планы проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией затрагивались на совете по энергетике ЕС-США, который проходил в четверг в Брюсселе.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.



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