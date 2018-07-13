Цена на Azeri Light 12 июля снизилась на более чем $3

13 июля 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 12 июля составила 74,75 доллара за баррель, что на 3,17 доллара меньше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 12 июля составила 73,92 доллара за баррель, что на 3,19 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 70,14 доллара за баррель, что на 3,19 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 июля составила 72,17 доллара за баррель, что на 2,97 доллара меньше показателя среды.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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