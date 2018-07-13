ВБ увеличил сумму гарантии для финансирования TANAP (Версия 2)

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БАКУ /Trend/- Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), входящее в Группу Всемирного банка (ВБ), предоставило гарантию на сумму 1,1 миллиарда долларов в поддержку проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать азербайджанский газ в Европу.

Об этом говорится в сообщении MIGA, распространенном в пятницу.

Ранее сообщалось, что гарантия MIGA составит 750 миллионов долларов.

Как отмечается в сообщении, 15-летняя гарантия предоставляется по кредитам AKA Bank, Citi, Crédit Agricole CIB, ING, LBBW, Santander и Société Générale для ЗАО «Южный газовый коридор».

Гарантии MIGA обеспечивают защиту в случае, если Азербайджанская Республика не выполнит свою суверенную гарантию на платежные обязательства ЗАО «ЮГК» по кредитам.

«Гарантии MIGA играют решающую роль в обеспечении коммерческого финансирования на конкурентных условиях», - сказала Исполнительный вице-президент и генеральный директор MIGA Кейко Хонда.

Генеральный директор ЗАО «Южный газовый коридор» Афган Исаев, слова которого приводятся в сообщении, в свою очередь сказал, что эта сделка является важной как для MIGA, так и для Азербайджана, поскольку она представляет собой первую сделку, заключенную между сторонами.

«Мы по-прежнему надеемся, что это откроет путь для дальнейшего сотрудничества и дальнейшего участия MIGA в проектах, инициированных Азербайджаном. Мы также понимаем, что гарантия, предоставляемая MIGA коммерческим банкам по этой сделке, является одной из самых больших гарантий, предоставляемых MIGA, и мы гордимся тем, что нам доверена такая привилегия», - сказал Исаев.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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