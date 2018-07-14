Цены на Azeri Light возобновили рост

14 июля 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 13 июля составила 76,85 доллара за баррель, что на 2,1 доллара больше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 13 июля составила 75,96 доллара за баррель, что на 2,04 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 71,61 доллара за баррель, что на 1,47 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 июля составила 74,27 доллара за баррель, что на 2,1 доллара больше показателя четверга.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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