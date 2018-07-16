В Казахстане увеличилась добыча нефти

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем добычи нефти в январе-июне 2018 года составил 38,527 миллиона тонн, что на 7,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период было добыто 6,629 миллиона тонн газового конденсата (уменьшение добычи по сравнению с январем-июнем прошлого года на 0,9 процента), 28,516 миллиарда кубометров природного газа (на 8,6 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года), 55,014 миллиона тонн угля (на 4,5 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года).

Объем добычи железной руды, в свою очередь, составил 20,945 миллиона тонн (+11,5 процента), медной руды - 49,975 миллиона тонн (+3,6 процента), золотосодержащей руды - 10,335 миллиона тонн (+11,7 процента), хромового концентрата - 2,353 миллиона тонн (+6,4 процента).

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что на месторождении «Кашаган» было добыто 6,2 миллиона тонн нефти, на «Тенгизе» - 14,7 миллиона тонн, на «Карачаганаке» - 6,3 миллиона тонн».

По словам Бозумбаева, общий объем экспорта нефти из Казахстана в мае-июне 2018 года составил 36,5 миллиона тонн, что на шесть процентов превысило показатель аналогичного периода 2017 года.

Отметим, что правительство Казахстана прогнозирует, что в 2018 году добыча нефти и конденсата составит 87 миллионов тонн.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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