Российская ГК опровергла информацию о продаже пакета акций азербайджанской госкомпании SOCAR

16 июля 2018 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская группа компаний (ГК) «Новый поток» не намерена осуществлять продажу пакета акций азербайджанской госкомпании SOCAR.

Об этом сообщили Trend в понедельник в ГК.

«Данная информация не соответствует действительности», - отметили в ГК.

В свою очередь в SOCAR пока не стали комментировать данную информацию.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что SOCAR станет новым акционером ГК «Новый поток», и свой пакет акций в ГК (50 процентов) продает предприниматель Игорь Макаров.

Отмечалось, что сделка будет проведена через новую компанию, которую создадут президент группы компаний Дмитрий Мазуров и банкир Владимир Коган. В дальнейшем же, компания может отказаться от всех принадлежащих ей месторождений и сосредоточиться на переработке.

Напомним, в активы «Нового потока» входят АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (Тюмень), ООО «Марийский нефтеперегонный завод» (Марий Эл) и ООО «Битумное производство».

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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