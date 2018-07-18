Азербайджанская нефть 17 июля подешевела

18 июля 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 17 июля составила 73,34 доллара за баррель, что на 0,45 доллара меньше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 17 июля составила 72,55 доллара за баррель, что на 0,37 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 68,67 доллара за баррель, что на 0,42 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 июля составила 71,17 доллара за баррель, что на 0,46 доллара меньше показателя понедельника.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Испанская Enagas назвала объем инвестиций в TAP
Энергетика 15:01
Азербайджан и Украина могут довести товарооборот до $1 млрд - посол
Бизнес 14:57
Лизинговым компаниям в Азербайджане могут предоставить льготы
Бизнес 13:30
Petronas завершил ТЭО по перспективной структуре в Азербайджане
Энергетика 12:13
Президент Таджикистана посетит Азербайджан
Политика 11:23
FAO о необходимых мерах для еще большего улучшения продбезопасности в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 07:02
Лента новостей
В Иране заявили, что Трамп восемь раз предлагал Роухани встречу
Политика 16:05
Еврокомиссия предоставила Google три месяца на устранение нарушений
Европа 16:02
Мститель из Гянджабасара, Газанфар дайы, Гатыр Мамед…- незабываемый Шахмар Алекберов (ФОТО)
Культура 15:55
GM Uzbekistan создал испытательную лабораторию для узбекского автопрома
Бизнес 15:48
Офис ПРООН в Узбекистане объявил тендер на строительные работы
Тендеры 15:46
Офис ПРООН в Узбекистане объявил тендер на картографическое оборудование
Тендеры 15:44
МВД Узбекистана объявляет тендер на закупку холодильного оборудования
Тендеры 15:43
Серджо Маттарелла: Италия поддерживает борьбу Азербайджана с угрозами, порождаемыми радикализмом
Политика 15:38
«Эйр Астана» в седьмой раз стала лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии
Казахстан 15:32