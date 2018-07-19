На полипропиленовом заводе будут обеспечены постоянной работой 500 человек - глава SOCAR

БАКУ /Trend/ - Во время эксплуатации на открывшемся полипропиленовом заводе будут обеспечены постоянной работой 500 человек.

Об этом, в частности, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в среду на открытии полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Глава SOCAR отметил, что перерабатывающие заводы SOCAR тесно связаны друг с другом в единой экономической стоимостной цепочке.

«Предусмотрена интеграция нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, завода «Этилен-полиэтилен» Производственного объединения «Азеркимья» в Сумгайыте и завода SOCAR Polymer в этом производственном процессе. Хочу заверить Вас в том, что расширение этой производственной цепочки сделает работу входящих в комплекс предприятий более эффективной», - сказал Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, в самый разгар строительства здесь работали около 3 тысяч человек.

«А во время эксплуатации на заводе будут обеспечены постоянной работой 500 человек. Учитывая, что подобные проекты создают в экономике особый мультипликативный эффект, можем сказать, что проводимые работы послужат открытию многочисленных малых и среднемасштабных производственных предприятий, а также тысяч новых рабочих мест», - отметил президент SOCAR.

Ровнаг Абдуллаев сказал, что строительство завода SOCAR Polymer впервые осуществлено в Азербайджане в рамках проектного финансирования.

«Я хочу отметить заслуги наших местных партнеров и выразить признательность руководству «Газпромбанка» России, поверившему в эффективность проекта. Я поздравляю их по случаю успешного завершения проекта.

Сегодня я хочу особо поблагодарить нашего итальянского партнера – генерального подрядчика проекта – компанию Maire Tecnimont, субподрядчика – турецкую компанию «Устай», нидерландскую компанию Fluor за оказанную нам поддержку в управлении проектом. Maire Tecnimont показала себя как надежный партнер во всех осуществляемых нами совместных проектах. Учитывая высокий профессионализм и деловитость, продемонстрированные компанией в проводимых операциях, Maire Tecnimont поручена функция генерального ЕРС подрядчика 14 новых сооружений, которые будут построены в рамках проводимой на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева работы по модернизации. В проекте по реконструкции «Азеркимья», являющегося главным поставщиком сырья SOCAR Polymer, генеральным ЕРС подрядчиком также является итальянская компания Technip Italy. Уверен, что наше сотрудничество с итальянскими компаниями будет расширяться и в дальнейшем.

В заключение хочу выразить глубокую признательность каждому, кто внес свой вклад в реализацию проекта», - добавил он.

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