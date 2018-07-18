СМИ: ОПЕК разработает план на случай принятия в США закона против нефтяных картелей

18 июля 2018 19:31 (UTC+04:00)

ОПЕК проконсультируется с юристами с целью выработки стратегии на случай, если в США будет принят закон о запрете нефтедобывающих и экспортирующих картелей, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Консультации с такими фирмами как White & Case LLP состоятся в ближайшие дни. ОПЕК хочет получить рекомендации относительно того, как действовать, если в США будет, наконец, принят закон о запрете деятельности картелей нефтепроизводителей и экспортеров, известный как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act).

Законопроект был представлен Палатой представителей в мае. На прошлой неделе сенат также внес поправки в антимонопольный закон, известный как Акт Шермана от 1890 года. Именно благодаря этому закону более ста лет назад была разрушена корпорация Standart Oil Джона Рокфеллера.

Если акт NOPEC будет принят, США получат возможность подать в суд на ОПЕК за манипулирование ценами на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал организацию в своем Twitter, обвиняя ее в искусственном повышении цен на нефть и призывая ее увеличить производство.

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