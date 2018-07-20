В Узбекистане будет создано агентство по развитию атомной энергетики

БАКУ /Trend/ - Указом президента Узбекистана в стране будет создано агентство по развитию атомной энергетики – «Узатом», передают узбекские СМИ.

Новая структура будет создана при Кабинете министров Узбекистана. Её обязанностью станет выработка и реализация единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.

Президент поручил до 1 октября 2018 года разработать и внести в Законодательную палату парламента Узбекистана проект закона «Об использовании атомной энергии в мирных целях».

Кроме того, «Узатом» до 20 декабря 2018 года должен разработать проект Концепции развития атомной энергетики в Узбекистане на период 2019-2029 годов, а до 1 июня 2019 года – портфель инвестиционных проектов по развитию атомной энергетики в Узбекистане.

До 1 ноября 2019 года агентство должно подготовить проект Государственной программы развития атомной энергетики в Узбекистане на период 2019-2029 годов, а также комплекс мер по обеспечению своевременной реализации концепции и программы.

Ранее сообщалось, что Ташкент и Москва завершают работу по межправительственному соглашению о строительстве двух энергоблоков АЭС в Узбекистане.

В середине апреля в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса президент Узбекистана заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с Россией до конца 2018 года.

Российская сторона предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую «Росатом» возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Планируется, что в результате запуска АЭС будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. При этом объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого при сжигании природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.

Узбекистан со своей стороны предложил России 10 площадок по всей стране для строительства АЭС. Среди рассматриваемых участков – центральная часть энергосистемы (Ташкентская область), восточная часть (Ферганская долина), а также Бухарско-Самаркандский и Сурхандарьинский регионы.

При этом глава «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе визита в Ташкент заявлял, что станция, скорее всего, будет построена в Навоийской области.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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