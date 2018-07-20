Нефть дорожает на новостях из Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром после заявлений делегата Саудовской Аравии в ОПЕК о том, что запасы нефти в мире во втором полугодии существенно упадут, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28%, до 72,78 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до 68,33 доллара за баррель.

В пятницу инвесторы отыгрывают сделанные накануне заявления главы технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегата от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиба аль-Аамы (Adeeb Al-Aama) о том, что, несмотря на хороший баланс международного нефтяного рынка в третьем квартале, во втором полугодии будет наблюдаться существенное снижение запасов из-за устойчивого спроса на сырье и сезонных факторов.

В то же время участники торгов обратили внимание на решение центробанка Китая ослабить курс юаня к доллару до минимального значения за год в 6,7671 юаня за доллар против 6,7066 юаня за доллар днем ранее.

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