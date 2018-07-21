«Азерэнержи» о причинах временного сбоя в подаче электроэнергии в Баку

21 июля 2018 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Накануне в 22:20 в Баку на территории поселка Ахмедлы по неизвестной причине произошел обрыв проводов в результате короткого замыкания на линиях электропередач высокого напряжения №1 и №2 на восьмом километре и в районе станции метро "Ази Асланов".

Как говорится в сообщении ОАО "Азерэнержи", распространенном в субботу, в результате была ограничена подача электроэнергии некоторой части потребителей в Низаминском и Хатаинском районах Баку. Предприятием были приняты оперативные меры для перехода на источники бесперебойного питания. При этом недостатков в электроснабжении столицы не наблюдалось.

Распространенная пресс-службой ОАО «Азеришыг» информация о приостановке работы электростанции «Шимал» на территории поселка Мардакян не соответствует действительности.

В работе электростанции «Шимал» в последние дни никаких изменений не наблюдалось.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Италии награжден орденом "Достлуг"
Политика 18 июля 21:45
«Азерэнержи» о причинах временной приостановке подачи электроэнергии
Энергетика 12 июля 20:59
Приостановлено электроснабжение ряда регионов Азербайджана
Энергетика 12 июля 16:51
"Азерэнержи": Устойчивость энергосистемы Азербайджана будет восстановлена в ближайшее время
Энергетика 4 июля 13:29
Энергоснабжение в Азербайджане полностью восстановлено - «Азерэнержи»
Энергетика 4 июля 09:55
Азербайджан может отказаться от планов увеличения импорта электроэнергии из России
Энергетика 4 июля 01:04
Лента новостей
"Азеркосмос" привлекает страховщика
Тендеры 12:17
Израильский танк поразил пост ХАМАС в ответ на нарушение границы
Израиль 11:47
Минобороны РФ и Турции отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 11:45
В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего
США 11:43
Китай и ОАЭ готовы развивать взаимодействие по атому
Китай 11:40
Доля рынка мобильных устройств Samsung в Азербайджане снизилась
ИКТ 11:19
Каков минерально-сырьевой потенциал полезных ископаемых Узбекистана?
Бизнес 11:12
В столице Казахстана создан клуб предпринимателей
Бизнес 11:04
Узбекистан будет импортировать из Индонезии натуральный каучук для производства шин
Бизнес 10:59