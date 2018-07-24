«Приват» купил еще 10 тыс. тонн Azeri Light у «Укртранснафты»

БАКУ /Trend/ - Акционерное общество (АО) «Укртранснафта» на электронных биржевых торгах реализовало еще 10 тысяч тонн нефти сорта Azeri Light, находящейся в резервуарах морского нефтяного терминала (МНТ) «Южный».

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на результаты торгов, обнародованные «Украинской энергетической биржей».

По информации СМИ, ресурс был приобретен одной из компаний группы «Приват» для Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Отмечается, что с учетом сегодняшних торгов «Укртранснафта» продала на бирже уже 35 тысяч тонн Azeri Light c МНТ «Южный». 30 тысяч тонн приобрел «Приват», пять тысяч тонн – «Укргаздобыча».

АО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100 процентов его акций находятся в управлении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» общей протяженностью 4,7 тысячи километров проходит по территории 19 областей Украины.

Во второй половине 2017 года АО «Укртранснафта» успешно реализовало на биржевых торгах 83 тысячи тонн нефти Urals и 42,8 тысячи тонн Azeri Light, не задействованных в работе нефтетранспортной системы. Из этого объема АО «Укргаздобыча» купило 10,8 тысячи тонн Azeri Light и две тысячи тонн Urals.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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